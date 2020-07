Adita recolheu 810 toneladas no semestre

Apesar de todos os problemas ocasionados pelo Covid 19 o recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas na região Noroeste do Paraná ocorre de forma consistente e consciente. A Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária (Adita), responsável pelo recebimento e destinação destes recipientes fechou o primeiro semestre com 810 toneladas coletadas.

Além das unidades físicas de Maringá, Umuarama e Campo Mourão, a associação conta com dois caminhões destinados ao Recebimento Itinerante Integrando (RIA), ou seja, estes veículos percorrem 90 municípios atendendo àqueles agricultores que, antes, precisavam se deslocar por um percurso maior. É o caso do Clodoaldo Monteiro, de Floresta. “Antes a gente tinha que entregar em Maringá. Agora, com o recebimento itinerante ficou bem mais prático”, afirmou.

Ainda segundo ele, no passado, antes do surgimento da Adita as embalagens tinham outro destino. “Muitas pessoas não tinham noção do prejuízo ao meio ambiente e queimavam as embalagens ou mesmo descartavam em qualquer lugar. Isso quando não se formavam grandes montes nos barracões colocando em risco de contaminação crianças e animais”, avaliou o agricultor Monteiro. “Isso nos possibilita a produzir de forma sustentável atendendo todas as normativas”.

ESPECIALISTA – O engenheiro agrônomo, José Cravo, enaltece a coleta itinerante das embalagens, as quais poderiam gerar um passivo se não houvesse a associação. “Com certeza o produtor estaria bastante complicado. A gente faz a seguinte pergunta: o que ia se fazer com todas essas embalagens na propriedade? Só temos a agradecer a Adita por este excelente trabalho desenvolvido em toda a região Noroeste do Paraná”, pontuou.

Nesse processo o agricultor é um dos elos mais importantes. “Ele deve continuar fazendo a lição de casa: realizando a tríplice lavagem, a separação e devolução de todo material adquirido. Atualmente, a Adita recolhe 95% das embalagens e reaproveita 85%. Com a consciência do produtor vamos melhorar esse índice e fechar o ciclo da logística reversa”, concluiu o presidente da Adita, Jair Benália.

Serviço – Mais informações em www.adita.org.br ou pelo telefone (44) 3025-3032.