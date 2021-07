Adita destina volume recorde de embalagens

Um semestre para ficar na história. A Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária (Adita) comemora mais um recorde na destinação de embalagens de defensivos agrícolas. De janeiro a junho foram recolhidas e enviadas para as recicladoras 978 toneladas de material, volume 21% superior ao destinado no mesmo período de 2020, quando foram recebidas 809 toneladas.

E o trabalho não para. Até dezembro de 2021 a estimativa é que a associação destine de forma ambientalmente correta 1700 toneladas, o que seria um marco para os 365 dias do ano. “Esse recorde semestral está atribuído ao trabalho desenvolvido nas centrais de Maringá, Umuarama e Campo Mourão, por meio do recebimento itinerante integrado da Adita, que tem facilitado a devolução das embalagens pelos agricultores”, pontuou o gerente operacional da associação, Waldir José Baccarin.

Lembrando que, anualmente, é realizado um cronograma para atendimento itinerante com os caminhões da Adita, que seguem até os municípios para a realização das coletas. A associação está presente em 21,5% do Estado – nas regiões, Norte, Noroeste e Centro-Norte – grandes polos agrícolas com área estimada em 4,3 milhões de hectares. Um trabalho que se tornou referência no Brasil quando o assunto é recolhimento e destinação de embalagens vazias de defensivos.

Os recipientes recolhidos são utilizados nos tratos culturais da soja, milho, trigo, café, além de hortaliças, frutas e diversas outras culturas. Isso tudo sem contar as embalagens de produtos utilizados na pecuária, suinocultura e avicultura. “Durante o processo de aplicação os agricultores têm feito a tríplice lavagem das embalagens e isso tem contribuído para realização do nosso trabalho. Sem essa parceria nada seria possível”, avaliou Baccarin.

INDÚSTRIA

As embalagens limpas são enviadas para empresas cadastradas e transformadas em outras embalagens de defensivos, dutos corrugados, encanamentos para esgoto, conduítes elétricos, dentre outros produtos. Esse sistema, que é exemplo para o mundo, recicla cerca de 95% das embalagens. Na Europa apenas 70% dos recipientes de agrotóxicos recebem a correta destinação. Lembrando que a Adita tem como parceiro o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev).

Serviço

Mais informações em www.adita.org.br ou pelo telefone (44) 3025-3032.