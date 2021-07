Homem embriagado faz ameaça e tenta agressão em casa de passagem

Ao ser impedido de entrar na Casa de Passagem São Bento José Labre, em Campo Mourão, por estar embriagado ou drogado, um homem ficou alterado , fez ameaças e ainda tentou agredir o responsável pelo local.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h30 de ontem. A Polícia Militar precisou ser acionada e quando ao local, o acusado ainda estava bastante agitado. Em revista pessoal foram encontradas duas buchas de maconha (12 gramas).

Mesmo na presença da equipe policial, o rapaz preferiu ameaças ao responsável pela entidade, dizendo que “isso não ficaria assim”. Já na delegacia, enquanto a equipe policial confeccionava o boletim, ele repetiu as ameaças, afirmando que o mataria quando saísse da delegacia.

A pessoa ameaçada informou que é regra da casa de passagem não recolher pessoa que esteja em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas para não colocar em risco a integridade física dos demais ocupantes do local.

Ele contou que o rapaz chegou a ser advertido, de que não poderia adentrar ao local, pois violaria as regras internas, porém, o suspeito passou a fazer as ameaças e investiu contra ele, sendo preciso a intervenção de outras pessoas no local.