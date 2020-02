Ações serão desenvolvidas pelo Procon na Semana do Consumidor

O Procon de Campo Mourão promoverá entre os dias 9 e 13 do mês de março a “Semana do Consumidor”. Será uma forma de lembrar a data do “Dia do Consumidor”, que é comemorado nacionalmente no dia 15 de março. As ações terão a parceria da Clínica Financeira do Instituto Sicoob.

Os atendimentos serão realizados no PROCON Campo Mourão, na Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Município e nas instituições bancárias parceiras deste projeto de proteção ao consumidor. Também participarão as instituições bancárias, telefonias; bem como serão realizadas com profissionais do direito e defesa do consumidor.

Os bancos participantes serão Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú e a Cooperativa de Crédito Sicoob. Foram convidadas todas as operadoras de telefonia, entretanto apenas a Oi e a Claro confirmaram participação. As palestras abordarão a proteção ao consumidor no tocante a fraudes em geral na comercialização de produtos, bem como a nova lei federal geral de proteção de dados (LGPD).

“É importante para o Município de Campo Mourão, por meio do Procon, junto com as parceiros envolvidos, estarmos prestando suporte para fortalecer o direito do consumidor, dando ênfase na educação aos consumidores, num sentido geral, abrangendo especificamente a educação financeira das crianças”, destaca Jurema Portes, coordenadora do Procon Campo Mourão, complementando que também acontecerão palestras educacionais em escolas municipais, com ênfase na educação financeira.