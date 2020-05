Ações do OSB/Campo Mourão marcam a Semana da Cidadania

O transcurso da Semana da Cidadania está sendo marcado pelo Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão) com uma série de ações externas relacionadas diretamente ao acompanhamento de gastos públicos pelo governo municipal. Atenção especial vem sendo dada pela instituição, em Campo Mourão, no que diz respeito aos gastos e ações da administração municipal voltados as áreas de saúde e assistência social relacionadas à pandemia de Covid-19.

Maior transparência acerca das dispensas de licitações pela prefeitura de Campo Mourão foi reivindicada ao prefeito Tauillo Tezelli através de ofício que o OSB local protocolou junto ao governo municipal. Tem sido grande o número de compras e contratações realizadas pela prefeitura com dispensa de licitação, sob a alegação de urgência em razão da pandemia de Covid-19.

A entidade também solicitou a Secretaria Municipal de Ação Social informações detalhadas sobre os critérios adotados para a distribuição de cestas básicas a população. Requereu ainda esclarecimentos sobre a redistribuição de merenda escolar.

Disseminar junto a população em geral questões relacionada à cidadania para sensibilizar a comunidade sobre o alcance e importância do tema . Esse é o objetivo central da Semana da Cidadania.

Neste ano, a Transparência Internacional participou da Semana da Cidadania com um vídeo. A instituição também criou um ranking que avalia a transparência de compras emergenciais, que pode ser acesso pelo site https://transparenciainternacional.org.br/ranking/

A representação do OSB em Campo Mourão também está acompanhando as atividades dos 13 vereadores do Município. Estes são os mantenedores da unidade local do OSB: Associação Comercial e Industrial (Acicam), Cristófoli, FIEP, Loja Maçônica Oliveira Zanini, Fiorella, Escritório Bisi, Loja Maçônica Templário da Fraternidade, SICOOB, Supermercado Carreira, Maria Macia, Loja Maçônica Luz do Oriente 11, General Chemicals, Monalisa Imóveis, Madeiras Tamburi, Nacional Materiais Elétricos.