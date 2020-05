Acicam pede comércio em horário normal a partir de junho

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) encaminhou ofício ao prefeito Tauillo Tezelli, reforçando o pedido de reestabelecimento do funcionamento do comércio local em horário normal.

Atualmente, em razão da pandemia de Covid-19, o funcionamento está liberado das 10 às 16 horas. O chefe do executivo municipal tem se mostrado bastante receptivo aos pleitos do setor produtivo e vem atendendo muitas das reivindicações apresentadas, sempre ouvindo o comitê de saúde e baseando-se nos indicadores referente a doença em Campo Mourão.

A expectativa é de que, até o final desta semana, Tezelli baixe decreto reestabelecendo o funcionamento do comércio em horário normal.

O presidente da Acicam, Bem-Hur Berbet disse que o momento não é para relaxar com os cuidados com a saúde, porém, os empresários entendem que é hora de voltar ao horário normal uma vez que o comércio está fazendo sua parte e cumprindo com todos os cuidados necessários elencados no decreto municipal.

“A população, por sua vez, vem sendo parceira no sentido de sair com máscaras e respeitar o ambiente dentro das empresas seguindo as orientações dos comerciantes. O poder público tem mantido um bom diálogo com a Acicam e nossa expectativa é de que já na próxima semana, iniciando o mês de junho, já possamos abrir o comércio em horário normal” confia Berbet.

Segundo ele, todos os cuidados serão tomados no sentido de garantir a manutenção do funcionamento do comércio, bem como as precauções com a saúde. “A Acicam sempre luta por seus associados e pelo comércio de nossa cidade.”