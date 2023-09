Ações ambientais e de saúde movimentaram a manhã de sábado em Campo Mourão

A manhã deste sábado (16), foi marcada por várias ações da administração municipal voltadas a cuidados com o meio ambiente e à saúde pública. O Dia Mundial de Limpeza teve atividades de apoio ao Sesc e voluntários para limpeza das margens do Rio do Campo.

Já a Secretaria Municipal de Saúde organizou um plantão no Centro de Especialidades do Lar Paraná para entrega de aparelhos auditivos, consultas e exames, promoveu caminhadas ecológicas de combate a dengue em três bairros e a Caminhada da campanha de prevenção ao suicídio (Setembro Amarelo), com concentração na Praça São José.

Na ação ambiental cerca de 100 pessoas participaram do recolhimento de resíduos às margens do Rio do Campo. Todo o material recolhido foi levado ao Parque do Lago, onde a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA) dará a correta destinação.

No Centro de Especialidades o atendimento começou logo cedo, com entrega de aparelhos auditivos e realização de exames de ultrassom e consultas ginecológicas. Só em 2023 foram entregues mais de 300 aparelhos auditivos, o que permitiu reduzir a fila de espera.

A mobilização da campanha Setembro Amarelo começou na Praça São José com atividades físicas coordenadas pela Fundação de Esportes, seguida de caminhada, com apoio da Polícia Militar, participação de motociclistas e da fanfarra do Colégio Cívico Militar Marechal Rondon. As faixas e cartazes portadas por participantes alertavam para os cuidados com a saúde mental. O lema da campanha é “se precisar, peça ajuda”.