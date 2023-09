Semana do Contador começa terça-feira em Campo Mourão

Palestras, roda de conversa, nove minicursos, assinatura de convênios e outras atividades fazem parte da programação da Semana do Contador, que começa terça-feira (dia 19) e vai se estender até quinta-feira (dia 21), em Campo Mourão. À frente do evento está o curso de Ciências Contábeis do campus local da Unespar, com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR) e do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam).

As inscrições encerram-se nesta segunda-feira (dia 18) e as vagas são limitadas. No primeiro dia será realizada a palestra “O Contador do Amanhã”, proferida por Anselmo Pedrangelo (do CRCPR), que vai expor como a tecnologia e as novas formas de trabalho estão moldando o papel do contador para os próximos anos. O evento vai acontecer na sede do Sindicato dos Bancários

Também será realizada uma roda de conversa sobre “Carreira Profissional”. A mediação será feita por Marcelo Marchine Ferreira, que é contador, doutor em Educação, docente e pesquisador. Ele conduzirá uma discussão interativa, explorando as necessidades e as oportunidades da carreira de contador.

Para o dia 20 estão programados os minicursos: MEI – Características e Contabilidade Simplificada, Alavancagem Patrimonial com consórcios, Planejamento Estratégico Aplicado, Educação Financeira Aplicada, Gestão Ágil de Projetos, Liderança Alavancada a Minha Carreira, Construindo Dashboards, Planejando Minha Carreira Profissional e Inovação Corporativa. Os minicursos serão realizados no campus da Unespar.

No último dia da Semana do Contador será realizada palestra sobre o NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal), que é um programa de Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB) desenvolvido em cooperação com instituições de ensino. A ação leva assistência fiscal e gratuita, presencial ou remota, a pessoas físicas de baixa renda, microempreendedores individuais (MEI), organizações da sociedade civil (OSC) e pequenos proprietários rurais.

Presente em todo o Brasil e com inciativas apoiadas no exterior, esse programa permite que estudantes de contabilidade e de comércio exterior, tenham a oportunidade de colocar em prática aprendizados adquiridos em sala de aula e em capacitações promovidas pela Receita Federal e parceiros.

A programação inclui ainda a assinatura de convênio do NAF com a Unespar e o encerramento da Semana do Contador será marcado com um coquetel para os participantes. Toda a programação do último dia vai acontecer no Sindicato dos Bancários.