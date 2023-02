CM registra 102,5 mm a mais de chuvas em fevereiro do que a média para o mês

As chuvas não têm dado trégua em Campo Mourão e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), apenas nesses 21 dias de fevereiro, já choveu 262,5 mm no município, muito mais que a média histórica do mês que é de 159,9 mm.

O clima já prejudica a colheita da soja e deixa os produtores preocupados. Muitos aproveitam o pouco de estiagem que ocorre para colocar as máquinas em ação, mas a previsão do Simepar não é animadora.

Até o fim de semana o céu vai permanecer nublado e com precipitações de chuva. De acordo com o Simepar, a instabilidade continua elevada no Paraná, com eventos de chuvas fracas até o fim de semana na região.

Além disso, diversas cidades do estado também tiveram temperaturas mínimas recordes para o mês de fevereiro em anos.