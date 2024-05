Acidente em semáforo envolvendo moto deixa dois feridos

Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda Biz e um GM/Corsa, ambos com placas de Campo Mourão, deixou o condutor da moto, de 20 anos, e a garupa, de aproximadamente 60 anos, com ferimentos generalizados.

A colisão ocorreu na rodovia PR-158, no semáforo, em frente à Coamo, no final da tarde de ontem. Segundo as informações, o rapaz atravessava a rodovia quando o motorista do Corsa, de 36 anos, teria furado o sinal vermelho.

O veículo transitava sentido Campo Mourão a Peabiru. Na queda, os dois ocupantes da moto ficaram feridos e receberam atendimento das equipes do Samu e Corpo de Bombeiros. Ambos foram hospitalizados.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e constatou que o condutor da moto estava com a Carteira de Habilitação vencida.