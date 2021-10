Acidente de trabalho mata agricultor em Campina da Lagoa

Um acidente de trabalho tirou a vida do agricultor Nilton Sergio Reis Gomes, 61 anos, em Campina da Lagoa, na manhã desta segunda-feira. De acordo com as informações, ele utilizava uma ensiladeira aclopada a um trator, quando acabou sugado pela máquina.

O acidente ocorreu por volta da 9h30. A equipe de Saúde o trabalhador já estava morto. A Polícia Civil também foi ao local para fazer a perícia e tomar as medidas cabíveis. O corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão.

Fonte: Portal o Vale