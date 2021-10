Papai Noel da Acicam nos bairros de Campo Mourão

Entre as muitas novidades que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) preparou para o Natal deste ano está a presença do Papai Noel da entidade em bairros da cidade. Também está confirmado que, pelo segundo ano consecutivo, será instalada a Vila Acicam na praça São José. As atrações fazem parte da campanha promocional “Campo Mourão Cidade Natal 2021”.

No dia 13 de dezembro, das 20 às 22 horas, o Papai Noel da entidade empresarial estará na praça do Japão, no jardim Tropical (Asa Leste de Campo Mourão). Já na noite do dia 14, no mesmo horário, estará na praça Alvorada, no jardim Lar Paraná (Asa Oeste da cidade).

A programação prevê a abertura oficial da Vila Acicam no dia 16 de novembro, com o funcionamento de segunda a sexta-feira, das 16 às 22 horas. Nos sábados e domingos funcionará das 13 às 18 horas. No local, os consumidores contemplados com sorvetes, algodão doce e outras guloseimas nas raspadinhas distribuídas pelas lojas participantes da campanha receberão os brindes da promoção. Papai Noel estará na Vila Acicam no dia 10 de dezembro, das 18 às 22 horas.

INÍCIO

O início da tradicional campanha da Acicam está marcado para o dia 16 de novembro, quando as empresas participantes começarão a distribuição dos cupons da promoção aos consumidores. Para viabilizar a participação de empresas de todos os portes, a entidade está disponibilizando seis diferentes tipos de kits, com valores variados e a possibilidade de pagamento em quatro ou seis parcelas.

A premiação para os consumidores que fizerem compras nas lojas participantes da campanha também inclui novidades. Por exemplo, três caminhões com completa mobília residencial (quarto, sala, cozinha). Estarão concorrendo ainda a cinco televisores de 32 polegadas, 12 bicicletas, R$ 30 mil em vale-compras e a um carro zero quilômetro. O sorteio será no dia 6 de janeiro, na Vila Acicam.

A Acicam já deu início a comercialização dos kits da campanha “Campo Mourão Cidade Natal 2021” e as empresas interessadas podem obter mais informações através do telefone 3518 8000.