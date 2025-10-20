Acicam terá dois trenzinhos de Natal neste final de ano

Entre as muitas novidades que a Associação Comercial e Industrial (Acicam) introduziu na campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2025” está a disponibilização de dois trenzinhos para passeios dos consumidores pela cidade neste final de ano. A iniciativa da diretoria da entidade, presidida por Francisco Viudes, visa atender com mais rapidez e menos filas a crescente demanda da população pela atração.

A novidade foi oficialmente anunciada no recente lançamento da tradicional campanha do comércio mourãoense e a empresa que executará o serviço já foi contratada pela Acicam. Está definido que o trenzinho que realiza embarque e desembarques na praça Getúlio Vargas começa a realizar os passeios no dia 27 de novembro, estendendo-se até o dia 23 de dezembro. Depois voltará a operar nos dias 26, 27 e 28 de dezembro.

Já o segundo trenzinho de Natal vai realizar passeios de 11 a 23 de dezembro. Depois nos dias 26, 27 e 28 de dezembro. Uma vez mais, a campanha promocional da Acicam também contemplará os bairros, com a realização de embarques e desembarques no jardim Lar Paraná, jardim Cohapar, jardim Tropical, jardim Modelo, jardim América e jardim Alvorada.

KITS

A Acicam já deu início a comercialização da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2025”. Para possibilitar a participação de empresas de todos os portes, estão sendo disponibilizados kits de valores diferenciados às empresas interessadas. A intenção é reunir o maior número possível de empresas, dos mais diferentes ramos de atividades, instaladas no centro da cidade e também nos bairros, fortalecendo assim o comércio mourãoense.