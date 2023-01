Acicam sorteia neste sábado a maior premiação de Natal

A Associação Comercial e Industrial (Acicam) sorteia neste sábado (7/1), às 10 horas, os 265 prêmios oferecidos aos consumidores na campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2022”. Foi a maior premiação já oferecida na promoção que a entidade empresarial realiza há décadas e a última edição da tradicional campanha também introduziu várias novidades.

O sorteio será em evento aberto ao público que vai acontecer na Vila Acicam, na praça da Catedral de São José, com a presença de dirigentes da entidade, representantes das empresas patrocinadoras da promoção, autoridades, lideranças da comunidade e profissionais da imprensa. Milhares de cupons que foram preenchidos por consumidores que fizeram compras nas aproximadamente 200 empresas que participaram da campanha estarão concorrendo aos prêmios. O sorteio será comandado pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet.

O prêmio principal é um veículo Fiat Argo zero quilômetro. Pelo segundo ano consecutivo, a Acicam vai contemplar três consumidores com caminhões de prêmios. Eles vão receber mobílias residenciais, composta de cama de casal box, guarda roupa (seis portas), ventilador, televisor de 32 polegadas smart, rack, estofado 3 e 2 lugares, fogão quatro bocas, mesa com quatro cadeiras, cozinha/armário e pia, refrigerador de 332 litros (duas portas), liquidificador, batedeira, sanduicheira, ferro elétrico e lavadora de roupas (12 quilos).

Outra novidade é o sorteio de compras grátis de supermercado por um ano para um consumidor que preencheu o cupom da promoção. Serão sorteados ainda 260 vale compras: 10 no valor de R$ 1.000,00; 50 de R$ 200,00 e 200 no valor de R$ 100,00.

CIDADE NATAL/2022

A campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” foi promovida pela Acicam e a prefeitura de Campo Mourão, com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa e a Unimed Campo Mourão. Teve ainda o apoio da Cresol, Sicredi e Sicoob, além da Viasoft Pay e do Colégio Adventista.