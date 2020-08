CM registra 25ª morte pela covid-19

No dia em que Campo Mourão passou dos 1 mil casos positivos do novo coronavírus, o hospital Santa Casa divulgou a 25ª morte pela doença no município. A vítima é um homem de 69 anos, que estava internado no hospital.

Segundo as informações, o paciente faleceu na noite de segunda-feira, mas o comunicado só foi feito ontem. A nível regional, são 79 óbitos pela covid-19.

Além de Campo Mourão, no início dessa semana ocorreram mortes em Juranda, um homem de 54 anos, e em Moreira Sales, a vítima, um idoso de 80 anos.