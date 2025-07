Prefeitura de Campo Mourão fortalece parceria com o Sistema S

O prefeito Douglas Fabrício esteve reunido na manhã desta quinta-feira (17), com as direções do Senac e Sesc de Campo Mourão para assinatura de um convênio para um novo curso de qualificação profissional gratuito e reforçar a parceria com o Sistema S. O mais novo curso ofertado pelo Senac é de hamburger gourmet, em parceria com a Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade. São 15 vagas destinadas a alunos com idade mínima de 15 anos.

Durante a reunião foram apresentados os projetos do Sesc e Senac que já estão em andamento em parceria com a prefeitura, bem como novas propostas. As explanações foram feitas pelo presidente do Sindempresarial, Nelson Bisoto; o gerente executivo do Senac Campo Mourão, Reginaldo Inácio Coelho e a gerente executiva do Sesc, Thiana Costa.

O prefeito Douglas destacou a importância das parcerias para qualificação profissional em Campo Mourão. “Não preciso ser convencido da importância do Sistema S para o município. Já atuei no Senac e conheço bem o trabalho sério realizado por essa renomada instituição, com várias oportunidades para a população que mais necessita, assim como os projetos do Sesc que envolvem a prefeitura”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Assuntos da Comunidade, Ricardo Borges, alertou sobre a importância dos participantes concluírem os cursos, que são gratuitos. “Não adianta oferecermos 15 vagas para um curso tão importante como esse e terminar só com 3 ou 4 pessoas. Para receber o certificado é preciso concluir o curso”, advertiu.

Informações sobre os cursos podem ser procuradas na SEMAC (Rua São José, ao lado da UBS da Vila Urupês), no CIP (fundos do Ginásio JK) ou no Senac (Rua São Josafat, ao lado do Mercadão Municipal).