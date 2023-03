Acicam realiza, nesta quarta, a primeira reunião mensal do ano

O lançamento da campanha promocional Três Amores – que contempla o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais – vai acontecer durante a reunião mensal ordinária que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão marcou para esta quarta-feira (29/3), a partir das 18h30min, no Auditório Marta Kaiser. Presidida por Ben-Hur Berbet, será a primeira reunião mensal da entidade em 2023.

A ordem do dia inclui ainda a apresentação do relatório das atividades desenvolvidas pela unidade local do Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão) ao longo do ano passado, além do anúncio da realização da 2ª Noite Empresarial em meados de julho próximo para marcar os 70 anos de fundação da Acicam. Também está confirmada a participação de representantes do Sesc, que vão discorrer sobre o desenvolvimento do programa Mesa Brasil em Campo Mourão e região.

Da pauta consta ainda a avaliação dos resultados alcançados com a realização do movimento apartidário Acorda Comcam no ano passado, além de debate sobre feirões do comércio que podem acontecer na cidade em breve. Ao final, será apresentado o Plano de Saúde Unimed/Acicam.

Tradicionalmente, as reuniões mensais da Acicam têm a participação de autoridades, dirigentes de outras entidades empresariais, gestores de órgãos de apoio ao setor produtivo, lideranças da comunidade e de empreendedores mourãoenses que atuam nos mais diferentes segmentos.