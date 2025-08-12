Campo Mourão garante vagas na fase estadual do Paraná Bom de Bola

As equipes de futebol feminino 15+ e futebol suíço masculino 50+ de Campo Mourão se destacaram na fase macrorregional do Paraná Bom de Bola, realizada em Moreira Sales, e garantiram classificação para a etapa estadual da competição.

No futebol feminino 15+, Campo Mourão conquistou vitórias expressivas sobre Nova Esperança (4×0) e Japurá, em jogo decidido nos pênaltis após empate por 3×3 no tempo normal (3×0 nas penalidades). Com esses resultados, a equipe sagrou-se campeã da Prata e avançou à fase estadual.

Já no futebol suíço masculino 50+, o time mourãoense venceu Cruzeiro do Oeste por 2×1 e Moreira Sales por 3×2, sofrendo apenas uma derrota para Maringá (2×0). A campanha rendeu o vice-campeonato da Ouro e também a vaga na fase estadual.

A etapa final será disputada em Apucarana em duas fases: de 12 a 14 de setembro (fase classificatória) e de 26 a 28 de setembro (finais). Na primeira etapa, oito equipes serão divididas em duas chaves, com os dois melhores de cada grupo avançando para a fase decisiva.

As equipes são mantidas pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), em parceria com a Associação Desportiva Asa Leste (ADAL).