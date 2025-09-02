“Acicam Premiada” sorteia dois carros no próximo dia 6

A quarta e última etapa da campanha promocional “Acicam Premiada” acontece no dia 6 de setembro com o sorteio de dois carros – Moby Fiat zero quilômetro – e cinco vale compras de R$ 3 mil cada, através da extração da Loteria Federal. Estarão concorrendo aos prêmios mais de 200 mil cupons cadastrados pelos consumidores em três datas especiais: Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais.

A promoção da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) teve a participação de 227 empresas. No Dia das Mães, a campanha sorteou dois iphones, duas diárias no resort Águas de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil cada. Já no Dia dos Namorados foram sorteados dois finais de semana no resort Lagos de Jurema e cinco vale compras de R$ 1 mil. Mais nove prêmios foram sorteados no Dia dos Pais: duas churrasqueiras móveis (com defumador), duas diárias no resort Lagos de Jurema e cinco vale compras de R$ 1 mil.

Na realização da promoção, que contribuiu para o fomento das vendas do comércio mourãoense e para o fortalecimento da cidade como polo regional, a Acicam teve o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.

DIA DOS PAIIS

No Dia dos Pais, a campanha sorteou nove prêmios. As ganhadoras das duas churrasqueiras Pit Smoker (marca Deretti) foram Danielly Canapini e Jeniffer Cidade, com compras realizadas no Supermercado Carreira e no Mercado Cavalcante, respectivamente. Com as diárias no resort Águas de Jurema foram contempladas Camila de Almeida Rocha (Lojas Campo Belo) e Rivalda dos Santos (Mac Bispo Confecções).

Também foram sorteados cinco vale compras no valor de R$ 1.000,00 cada. Os ganhadores foram: Jonathan da Silva (Supermercado Condor), Rosalina Polido (Supermercado Carreira), Edson Gonçalves (Fio da Navalha), João Machado (Móveis São Carlos) e Gisely Abrão (OCXO Implantes.