ABL Futsal recebe o Ibiporã pelo Paranaense Sub-20

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão Sub20, joga nesta terça-feira, às 19h30, contra o Ibiporã pela oitava rodada do Campeonato Paranaense Sub20. A partida acontece no ginásio de esportes da Vila Urupês.

Após boa vitória no clássico diante da ACMF, na última semana, os comandados do técnico Gordo estão com 100% de aproveitamento na competição. No primeiro turno jogando fora de casa os mourãoenses venceram por 5 a 0.

A ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão segue na liderança com 21 pontos e 100% de aproveitamento no Grupo A da competição, seguido do Ibiporã, com 16 pontos; ACMF com 10 pontos, seguido de Santa Maria com 9 pontos; Faxinal com seis pontos, e Arapongas na lanterna (sem pontuação).