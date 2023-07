Acicam na reunião do Conselho de Administração da Faciap

A sexta reunião ordinária do Conselho de Administração da Federação das Associações Comerciais do Paraná (Faciap), realizada no final da última semana, em Curitiba, teve a presença do presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, Ben-Hur Berbet. Representantes de coordenadorias regionais, associações comerciais, Faciap Jovem e Faciap Mulher compõem o conselho.

A Reforma Tributária e seus impactos nos setores do comércio e serviços foram tema da reunião que contou com a presença de representantes da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná (SEFA), Instituto dos Auditores Fiscais do Paraná (IAF), Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e Associação dos Auditores Fiscais da Coordenação da Receita do Estado da Secretaria da Fazenda do Paraná (Afisguar).

O encontro teve por objetivo debater as características da Reforma Tributária e seus impactos nos setores do comércio e serviços. Fernando Moraes, presidente da Faciap, ressaltou na reunião que temas como a Reforma e a Substituição Tributária sempre estiveram ativos na pauta de reivindicação da Faciap, que também acredita na importância de ocorrer uma reforma administrativa.

O líder empresarial Moraes também afirmou que a entidade dará sequência às reuniões que vêm ocorrendo em diversas cidades do estado para apresentar uma proposta para colocar fim à Substituição Tributária no Paraná. No encontro foram debatidas ainda ações e estratégias que impulsionem o associativismo e os negócios no Paraná.

PRESENÇAS

Entre os convidados especiais para debater as características da Reforma Tributária presentes estavam Marcelo Mello (VP Sul da FEBRAFITE); James Garret, (diretor da AFISGUAR e presidente do IAF/PR) e Evaldo Nass Filho (auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná).