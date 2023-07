Rede estadual de ensino retoma as aulas do segundo semestre

Começaram nesta segunda-feira (24) as aulas de cerca de um milhão de estudantes nos 2,1 mil colégios da rede estadual do Paraná. Após 15 dias de férias, os alunos retornaram às atividades para o segundo semestre de 2023.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, esteve, no início desta manhã, no Colégio Estadual Cívico-Militar Elvira Cordeiro Ribas, no bairro Pinheirinho, em Curitiba, onde mais de mil alunos foram recepcionados para o retorno às aulas.

“Para o segundo semestre, o foco será intensificar os trabalhos na educação, lançando mão das ferramentas que já vêm contribuindo para um ensino ainda mais completo em toda a rede, como as plataformas de leitura – que ganharam novos livros voltados ao vestibular – e as de matemática, que somente no primeiro semestre de 2023 contabilizaram mais de 3 milhões de atividades”, disse.



EJA EAD

Voltada aos jovens a partir de 15 anos e também adultos que não completaram o ensino regular, a Educação de Jovens Adultos (EJA) passa – a partir deste semestre – a ofertar a modalidade Ead, para os alunos impossibilitados de comparecer às aulas presencialmente. 79 escolas oferecerão o curso em modalidade híbrida – presencial e à distância – tanto para o ensino fundamental II quanto para o ensino médio. As aulas a distância são assíncronas (não são transmitidas ao vivo) e disponibilizadas em ambiente virtual.

Os conteúdos abordados são os mesmos da modalidade presencial e a frequência exigida para conclusão é de dois dias por semana. As escolas nas quais a modalidade EaD está disponível estão presentes em todas as regiões do Estado e podem ser conferidas AQUI.

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Com expansão acelerada, o número de instituições que ofertam ensino integral para os ensinos fundamental e médio aumentou mais de 50% em toda a rede em 2023, o que terá continuidade neste segundo semestre. Com isso, 55 mil estudantes estão sendo atendidos na modalidade. Em 2022, 167 escolas faziam parte do Programa Paraná Integral. Já em 2023, este número saltou para 253 unidades.

Além destas, a rede conta com aproximadamente 150 escolas agrícolas que também ofertam cursos de educação profissional integrados ao ensino médio em tempo integral. O objetivo é que, até 2024, 400 escolas atendam tal modalidade de ensino.

COLÉGIOS CÍVICO-MILITARES

Além dos 194 Colégios Cívico-Militares (CCM) já existentes na rede estadual, as outras 12 Escolas Cívico-Militares (ECIM), integrantes do Modelo Federal, também passarão a funcionar sob o regimento estadual. A Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública, já abriu o processo seletivo para militares estaduais da reserva que queiram fazer parte do Quadro do Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários (CMEIV), tornando-se aptos a atuarem nos colégios cívico-militares do Paraná.

O processo seletivo leva em consideração os requisitos estabelecidos na Lei nº 21.327, de 20 de dezembro de 2022, entre eles o número de vagas, locais de atuação e demais informações (veja o edital). O período de inscrição se encerra no dia 30 de julho e o resultado final será divulgado em 29 de setembro.

Agência Estadual de Notícias