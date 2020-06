Acicam: Já são 67 anos de atuação pelo comércio e a indústria mourãoense

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) completa 67 anos de fundação no próximo dia 27 de junho. Foi a primeira entidade empresarial criada na cidade e na região, congregando inicialmente não apenas comerciantes e industriais, mas também agricultores e pecuaristas. A entidade surgiu em 1953 com a denominação de Associação do Comércio e Indústria de Campo Mourão (ACICM).

A história registra que a entidade foi criada diante da necessidade da união dos pioneiros empreendedores, que se ressentiam de serviços de apoio as suas atividades econômicas. Também não contavam com uma entidade que defendesse seus interesses. Assim surgiu a entidade e essas demandas emanadas da classe empresarial tornaram-se diretrizes que norteiam a atuação da Acicam nestas quase sete décadas de existência.

Atualmente, a entidade conta com cerca de 1.200 associados e destaca-se não apenas pelo grande número e variedade dos serviços que oferece, mas também pela sua ativa participação junto à comunidade em geral. Proporcionalmente ao porte do Município, a Acicam está entre as maiores associações comerciais do interior do Estado e participou da fundação da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap).

O comerciante do ramo de material elétrico Oscar Franco Wolf foi o primeiro presidente. Recentemente foi eleita e empossada a 29ª diretoria da entidade, presidida por Ben-Hur Berbert, sócio proprietário da empresa Bit Profissões ( que comandará a Acicam na gestão 2020-2022).

PIONEIRISMO

Quando a Acicam surgiu, o associativismo era pouco difundido e raras cidades paranaenses contavam com associação comercial ou instituição similar. É interessante observar ainda que a entidade foi criada quando Campo Mourão estava com apenas seis anos de emancipação político-administrativa. Porém, a cidade já tinha uma economia forte e a área territorial do município era muito maior. A economia ainda era baseada na exploração da madeira, com serrarias espalhadas por toda área urbana (inclusive no centro).

Outro ponto interessante é contextualizar o cenário em que surgiu a Acicam, resultado direto da mobilização de empreendedores locais que já vislumbravam a importância e necessidade de uma entidade representativa forte e dinâmica.

A história da entidade também não deixa dúvidas quanto à união da classe empresarial mourãoense. Em apenas duas eleições ao longo de 67 anos – em 1987 e em 2010 – houve mais de uma chapa inscrita nas eleições de diretoria da Acicam.

Do quadro social da entidade fazem parte empresas de todos os portes (micro, pequenas, médias e grandes), além de muitos profissionais liberais. A maior das empresas associadas à Acicam, com sede em Campo Mourão, é a Coamo Agroindustrial Cooperativa, que lidera o ranking na América do Sul.

ATUAÇÃO

Historicamente, a Acicam sempre teve atuação importante no fomento da economia mourãoense, sobretudo com o desenvolvimento de ações voltadas ao incremento do comércio, da indústria e da área de prestação de serviços. Foi também protagonista de inúmeros movimentos em defesa dos interesses maiores de Campo Mourão e do Vale do Piquirivaí nas mais diferentes áreas.

Entre os pontos que marcam a atuação da Acicam estão o vasto e variado portfólio de serviços ofertados aos associados. Entre os serviços idealizados e implantados pela entidade está, por exemplo, o Protesto Fácil, que tem servido de exemplo para outras associações empresariais. Mas a Acicam conta também com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Junta Comercial, certificação digital, programa de estágio, vale refeição/alimentação, Câmara de Mediação, assessoria jurídica e inúmeros convênios, inclusive da Unimed. Entre os projetos de responsabilidade social desponta a Fundação Casa das Fraldas São José e a oferta de orientação e assistência para aposentadoria e processos junto ao INSS e Justiça Federal.

Vale ainda o registro de que a entidade abriga o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Município (Codecam) e teve participação decisiva na criação do Observatório Social local (o segundo implantado no país).