Motorista perde controle na chuva e carro cai em vala na BR 272

O motorista de um Peugeot 208, com placas de Curitiba, levou um susto na tarde desta quinta-feira, após o veículo aquaplanar na pista molhada e cair em uma valeta, às margens da rodovia.

O acidente ocorreu por volta das 13h, na rodovia BR 272, entre Campo Mourão e Farol. Apesar dos danos de grande monta no automóvel, o motorista de 48 anos não se feriu.

Ele mora em Campo Mourão estava indo a Farol participar de uma licitação. O Corpo de Bombeiros, que recebeu informação de que o veículo havia capotado, se deslocou ao local com o ambulância e o caminhão de apoio, mas não houve a necessidade do atendimento. O Samu também chegou a ser deslocado ao local do acidente.