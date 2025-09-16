Acicam fará entrega de carros e vale compras no dia 24 de setembro

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão marcou para a noite do próximo dia 24 (quarta-feira) o encerramento da campanha Acicam Premiada, com a entrega de dois carros zero quilômetro, 10 vale compras (de R$ 1 mil e de R$ 3 mil), duas churrasqueiras Pit Smoker (marca Deretti) e duas diárias no ressorte Águas de Jurema. Será feita a entrega da premiação das duas últimas etapas da promoção que premiou os consumidores no Dia das Mães, Dia dos Namorados e no Dia dos Pais.

O evento começa às 18h30min e será realizado no auditório da entidade. Marcos Nakayama (com uma compra realizada no Supermercado Carreira) e Pedro Paulo da Silva (que comprou na Lojas LM) foram os ganhadores dos dois veículos Fiat Mobi Like zero quilômetro.

Já os ganhadores dos vales compras de R$ 3 mil foram Juliana Heida (com uma compra realizada no Supermercado Condor), Jessica de Souza (cliente da Lojas Amo), Eliel Leite Lopes (Brasil Vidros), Silvia Andreia da Rocha (Jotaele Variedades Armarinhos) e Paulo Henrique Santos Braz (Supermercado Condor).

Esses foram os ganhadores dos prêmios sorteados na quarta etapa da promoção.

DIA DOS PAIS

Os ganhadores de prêmios na etapa referente ao Dia dos Pais foram: churrasqueiras Pit Smoker – Danielly Canapini e Jeniffer Cidade (com compras realizadas no Supermercado Carreira e no Mercado Cavalcante, respectivamente); diárias no resort Águas de Jurema – Camila de Almeida Rocha (Lojas Campo Belo) e Rivalda dos Santos (Mac Bispo Confecções); vale compras de R$ 1.000,00 – Jonathan da Silva (Supermercado Condor), Rosalina Polido (Supermercado Carreira), Edson Gonçalves (Fio da Navalha), João Machado (Móveis São Carlos) e Gisely Abrão (OCXO Implantes).

Todos os sorteios da campanha Acicam Premiada foram realizados através da Loteria Federal e mais de 200 mil cupons cadastrados pelos consumidores nas três datas especiais – Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais – concorreram na etapa final da promoção que teve a participação de 227 empresas

Na realização da campanha, a Acicam teve o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.