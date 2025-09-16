Câmara de CM abre concurso público para preenchimento de cargos no quadro de servidores

A Câmara Municipal de Campo Mourão divulgou a abertura de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos no quadro de servidores do Legislativo. O edital completo do certame já está disponível para consulta e a organização está sob responsabilidade da Fundação FAFIPA – Campus de Paranavaí.

O concurso oferece um total de quatro vagas imediatas para o cargo de Assistente Legislativo II, com salário de R$ 3.947,18. Já os cargos de Contador e Procurador Jurídico, ambos com remuneração de R$ 6.399,13, contam com vagas destinadas à formação de cadastro de reserva.

As inscrições estarão abertas de 18 de setembro a 20 de outubro, e poderão ser realizadas por meio dos sites www.campomourao.pr.leg.br e www.fundacaofafipa.org.br , onde também é possível acessar o edital completo.

A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 100, conforme o cargo pretendido. Candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 18 e 24 de setembro.

A Câmara Municipal orienta os interessados a lerem atentamente o edital e acompanharem os prazos para não perder nenhuma etapa do processo seletivo.