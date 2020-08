Acicam entrega prêmios e lança cartão crediário

A reunião mensal de agosto da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), realizada na noite desta quarta-feira (26/8), foi – uma vez mais – com auditório vazio e transmissão online. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em atendimento as recomendações dos órgãos de saúde, os tradicionais encontros mensais da mais antiga instituição empresarial do Município acontecem através do facebook.

Um dos destaques na pauta da reunião foi o lançamento pela entidade do cartão crediário do Clube do Associado, através de parceria firmada com a Coopercard. A Acicam é a primeira associação comercial do Paraná a disponibilizar o produto as empresas associadas e a estimativa é de que a iniciativa deverá contribuir para o reaquecimento da economia local com a injeção de cerca de R$ 7 milhões.

A adesão das empresas associadas ao cartão crediário começa nesta quinta-feira. Uma das novidades é que o cartão pode ser emitido pela própria empresa (em cerca de 25 minutos). O consumidor também pode conseguir o cartão através de aplicativo. Embora acessível a todos os segmentos, o cartão crediário é direcionado sobretudo às classes C, D e E, não atendidas pelas grandes operadoras de cartão de crédito.

Entre as vantagens para o comércio está o risco zero de inadimplência. A fidelização dos clientes e o fomento às vendas são outras vantagens. Também a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) é parceira no lançamento do cartão crediário do Clube Associado.

PRÊMIOS

Na reunião da Acicam foi feita ainda a entrega dos prêmios da campanha promocional “Meu Pai Merece um Presentão”. Em relação a anos anteriores, a campanha do Dia dos Pais de 2020 teve um aumento da ordem de 450 por cento no número de empresas participantes. As 365 empresas participantes distribuíram 545 mil cupons aos seus clientes para concorrer aos prêmios oferecidos. Foi a maior premiação já oferecida pela Acicam no Dia dos Pais e a intenção foi estimular as vendas e fortalecer o comércio.

O prêmio principal – dois cartões de crédito com limite pré-determinado de R$ 300,00 mensal cada um (pelo período de um ano e com fatura paga pela Acicam) – foi entregue pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, ao consumidor Dino Trento.

Já o ganhador da cervejeira foi Valdemiro Nesi, contemplado com uma compra realizada na Tintas Brasil. Estes foram os ganhadores dos vale-compras no valor de R$ 300,00 e os estabelecimentos onde fizeram a compra premiada: Albino Nespolo (Almeida e Laverde Serviços Contábeis Ltda.), Valdirene P. da Silva (Moda Brasil), Osvaldo Sarubo (Sapataria Paulista), Sidnei Teixeira Gonçalves (Escritório Zago), Expedito Izidoro Machado (Supermercado Paraná – Matriz), Reginaldo Pilati (Mecânica Rododiesel), Sandra Cristina de Souza Martins (Supermercado Paraná – Matriz), Daniela Moreira Santini (Lojas LM), Talita dos Santos Cirilo e Kelli Patrícia dos Santos Vicente (Amo Jeans).

A Acicam realizou a campanha promocional do Dia dos Pais com o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Sicredi, Unimed Campo Mourão, Coopercard e Sicoob.

A reunião mensal marcou também o lançamento da campanha da Semana da Pátria. As empresas associadas receberão cartazes e a campanha tem como slogan: “Todos trabalhando por um país melhor”.

MESA

A mesa principal do encontro foi composta por Ben-Hur Berbet (presidente da Acicam), Dalton Ferreira (gerente Comercial da Coopercard), Itamar Zeni (1º secretário da Acicam) e Anderson de Almeida (consultor do Departamento Comercial da Acicam).