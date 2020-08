1ª Igreja Presbiteriana do Brasil comemora 61 anos com Costelão Drive Thru

A 1ª Igreja Presbiteriana do Brasil de Campo Mourão (IPBCM) vai celebrar 61 anos de fundação no município, com o tradicional Costelão entre as famílias, mas desta vez de forma diferente. Por conta da pandemia do coronavírus, o almoço acontece no sistema Drive Thru.

Em anos anteriores, a festa acontecia no acampamento Vale da Paz, reunindo mais de 500 pessoas. Desta vez, os kits com costela, arroz, mandioca, maionese e salada será entregue na igreja.

Cada convite custa R$ 30,00 e até o momento foram vendidos 210. Segundo a secretaria da igreja, a venda encerra nesta quinta-feira. Quem deseja participar, pode adquirir o convite pelo telefone 99827 0936 (Taisa).

CULTOS

A celebração pelo aniversário também consta de dois cultos, presididos pelo pastor Marcelo Gomes, de Londrina, às 17h e 19h30. No entanto, para evitar aglomeração, a igreja só poderá utilizar 30% de sua capacidade (120 pessoas).

Para participar, as pessoas deverão reservar a vaga antecipada. Para o culto das 19h30 já não há mais vagas.