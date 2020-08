Acicam elogia monitoramento com câmeras compartilhadas

Na apresentação da primeira central de monitoramento com câmeras compartilhadas do programa “Campo Mourão Mais Segura”, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (5/8),o presidente da Associação Comercial e Industrial (Acicam), Ben-Hur Berbet, cumprimentou a administração municipal pela iniciativa. Além de ressaltar que a implantação de monitoramento por câmeras de segurança era uma antiga reivindicação dos empresários e da comunidade, ele destacou o inovador sistema adotado na cidade, (que possibilitou uma maior cobertura aos órgãos de segurança) e a economia de recursos públicos alcançada através do compartilhamento de câmeras de empresas, casas e instituições.

São poucas as cidades paranaenses que adotam o sistema, definido pela administração municipal em conjunto com os órgãos de segurança. A primeira central de monitoramento foi instalada no quartel do 11º Batalhão de Polícia Militar e cerca de 150 câmeras já estão interligadas. Nas próximas semanas será implantada outra central de monitoramento simultâneo na 16ª Subdivisão Policial. A meta é chegar a 240 câmeras de monitoramento, instaladas em pontos estratégicos. A curto prazo, o sistema terá também cinco câmeras de reconhecimento facial e 10 câmeras com capacidade de identificação de placas de veículos, que já se encontram em Campo Mourão.

No evento desta quarta-feira foi destacado que a implantação de um sistema de monitoramento com tantos pontos de cobertura, sem o compartilhamento de câmeras, seria impossível pelo poder público, em razão do alto investimento. Também foi salientado que a manutenção das câmeras compartilhadas não será responsabilidade da prefeitura, o que também resulta em significativa economia para o Município.

Para viabilizar o sistema adotado, a Acicam doou um computador. Também o Supermercados Paraná e o Grupo Integrado fizeram a doação de equipamentos. A plataforma operacional do sistema, operado pela empresa mourãoenses Viptech, foi custeada pelo Município.

Até agora, a polícia precisa recorrer a empresas e munícipes que tem câmeras em frente aos seus imóveis para obter imagens em ocorrências registradas nas imediações. Agora, as imagens ficaram a disposição na 16ª SDP e no 11º BPM por sete dias.

O presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, enfatiza que o sistema torna a cidade mais segura com o sistema de monitoramento. Qualquer cidadão pode autorizar o compartilhamento das imagens de câmeras externas. A inclusão dessas câmeras no sistema depende do local em que está instalada (em razão do interesse estratégico) e da qualidade do equipamento.