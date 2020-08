Barbosa Ferraz tem a terceira morte por Coronavírus

A pandemia de coronavírus fez mais uma vítima na região. Uma moradora de Barbosa de Ferraz, de 59 anos, foi vencida pela doença. Ela estava internada desde ontem no hospital Santa Casa, de Campo Mourão.

Foi a terceira morte provocada pelo novo coronavírus em Barbosa Ferraz e a 56ª na Comcam. De acordo com as informações, ela morava no distrito de Bourbônia, onde passou mal ainda ontem e foi diagnosticada com covid-19.

Ela possuía algumas comorbidades anteriores, como diabetes e pressão alta, segundo informou um servidor municipal da saúde.

De acordo com Boletim da Covid-19 divulgado pela secretaria de Saúde, o município tem 105 casos confirmados da doença, 10 suspeitos, 101 confirmados não oficialmente, 33 em isolamento domiciliar, 446 notificados e 204 descartados.

