Acicam e Cacercopar alertam o comércio sobre golpe com PIX

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) e a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar) emitiram alerta aos lojistas sobre a ocorrência de uma nova modalidade de estelionato na praça: o golpe do PIX. Criminosos estão se aproveitando das novidades dessa transação financeira para ludibriar empresários.

Conforme explica o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), Fernando Moraes, o golpe ocorre mediante um agendamento de PIX para pagamento de uma compra. “O golpista faz o agendamento do PIX para pagar uma compra e o empresário que recebe o comprovante pensa que a conta está paga e entrega a mercadoria. Na seqência o golpista cancela o agendamento e deixa o empresário no prejuízo”, explica o líder empresarial ao destacar que os lojistas devem ficar atentos para ver se o comprovante é de pagamento ou de agendamento.

E SE CAIR NO GOLPE?

Em release distribuído a imprensa pela Faciap, a advogada Caroline Taborda Dallegrave, coordenadora do Departamento Jurídico da entidade, diz que se trata de um crime de estelionato e orienta as vítimas para que coletem todas as informações possíveis, como nome, comprovante do agendamento do PIX, número de telefone e outros dados possíveis e procure a delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência. E, com o registro policial em mãos, a vítima também pode entrar em contato com a instituição financeira para buscar as alternativas para ser ressarcida.

O QUE É PIX

Trata-se de um meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro. O PIX pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Além de aumentar a velocidade em que pagamentos ou transferências são feitos e recebidos, o PIX tem o potencial de: alavancar a competitividade e a eficiência do mercado; baixar o custo, aumentar a segurança e aprimorar a experiência dos clientes; incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo; promover a inclusão financeira; e preencher uma série de lacunas existentes na cesta de instrumentos de pagamentos disponíveis atualmente à população. (…) com o PIX, não é necessário saber onde a outra pessoa tem conta.

Você realiza a transferência a partir, por exemplo, de um telefone na sua lista de contatos, usando a Chave PIX. Outra diferença é que o PIX não tem limite de horário, nem de dia da semana e os recursos são disponibilizados ao recebedor em poucos segundos. O PIX funciona 24 horas, sete dias por semana, entre quaisquer bancos, de banco para fintech, de fintech para instituição de pagamento, entre outros.

Recentemente, o Banco Central limitou o valor da transferência para no máximo R$ 1.000,00 no horário das 20 às 6 horas.