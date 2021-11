Nutricionistas de 5 municípios conheceram Divisão de Alimentação Escolar de CM

O município de Campo Mourão tem sido referência na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e recebido constantemente visitas de outros municípios. No dia 4 de novembro, as nutricionistas dos municípios de Boa Esperança, Querência do Norte, Cruzeiro do Oeste, Mariluz e Maria Helena visitaram a Divisão de Alimentação Escolar de Campo Mourão. Elas foram recepcionadas pela chefe da Divisão Raquel Cristina Behrend Claro e a nutricionista Simone Aparecida Hoffmann.

Durante o encontro os visitantes receberam informações sobre a forma de gestão informatizada e transparente da Alimentação Escolar do munícipio. “O encontro foi muito produtivo, pois houve trocas de experiências entre os municípios e discussões das leis que regem o PNAE, com o objetivo principal de sempre aprimorar o atendimento aos alunos com alimentação de qualidade e saudável de acordo as resoluções do FNDE”, ressaltou a nutricionista Simone.