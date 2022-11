Acicam contempla os consumidores com premiação recorde neste Natal

A tradicional campanha promocional de Natal, que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza todos os anos, vai contemplar os consumidores com uma premiação recorde neste ano. Mais de 200 empresas já aderiram a promoção e a expectativa é também de recorde no número de lojas, empresas prestadoras de serviços, escritórios e outros estabelecimentos participantes.

Os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes da promoção – identificadas com cartazes da campanha – estarão concorrendo a um carro zero quilômetro, um ano de compra de mercado grátis, três caminhões de prêmios (três mobílias residenciais) e ainda 260 vale compras: 10 de R$ 1.000,00, 50 de R$ 200,00 e 200 de R$ 100,00.

Os consumidores já se acostumaram a pedir os cupons da promoção ao fazer compras no comércio de Campo Mourão durante o período natalino para concorrer aos prêmios. Está definido que o sorteio será realizado no dia 7 de janeiro de 2023 na Vila Acicam, que funcionará na praça da Catedral de São José.

A comercialização de kits da campanha pela Acicam continua e os empresários interessados podem entrar em contato com a entidade. Kits de vários valores estão à disposição para que empresas de todos os portes possam participar da promoção

HORÁRIOS ESPECIAIS

As lojas de Campo Mourão funcionarão até às 22 horas nos dias 15 (quinta-feira) e 16 (sexta-feira) de dezembro, bem como entre os dias 19 e 23 (segunda a sexta-feira). No dia 18 (domingo), o atendimento será das 14 às 20 horas. No dia 24, véspera do Natal (sábado), o comércio permanecerá aberto até às 16 horas para atendimento ao público (até às 17 horas pra serviços internos)

Nos três primeiros sábados de dezembro (dias 3, 10 e 17), o comércio mourãoense atenderá das 9 às 17 horas. Dependendo do desempenho da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, o comércio local poderá fechar em alguns dias em determinados horários em alguns dias de dezembro. Inclusive em dois sábados: dias 10 e 17.

CIDADE NATAL

A tradicional campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal”, realizada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e Prefeitura Municipal, conta este ano com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa e a Unimed Campo Mourão. Também as cooperativas de créditos Cresol, Sicredi e Sicoob, além da Viasoft Pay e do Colégio Adventista, apoiam a promoção.