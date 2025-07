“Acicam Conecta” reúne 5 renomados palestrantes, nesta quinta, em CM

Em comemoração aos seus 72 anos de fundação, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão promove nesta quinta-feira (dia 24) o maior evento da sua história: o “Acicam Conecta”. Na programação, que tem início logo pela manhã e estende-se até a noite, o destaque é a participação de cinco palestrantes de renome nacional, expoentes nas áreas de inovação, comunicação e liderança.

O evento acontece nas dependências do Mourão Garden (saída para Maringá). Caravanas de várias regiões do Paraná, além de inúmeras lideranças empresariais do Estado, já confirmaram presença, atraídas pela relevância dos cinco palestrantes em um único evento.

A programação será aberta às 7h30 com a recepção e credenciamento dos participantes, além de café da manhã onde serão servidos exclusivamente produtos locais.

PALESTRAS

A programação das palestras começa às 9h, com Dado Schneider – “O paradoxo da geração Z e a alta performance no trabalho”. Na sequência, às 10h30, Carlos Tramontina discorre sobre “Desafios e esperança: olhando o presente e se adaptando ao futuro”.

No período da tarde, Sarah Buchwitz falará sobre “Marketing – autenticidade é a chave da economia criativa”, às 14h, seguindo com Caio Coppolla – “Tendências e Futuro do Brasil”, às 15h30. O fechamento será com Léo Chaves (da dupla Victor & Léo), com a palestra “A tríade do líder”, às 19h30. Sua palestra será seguida da apresentação “Voz & Violão”.

A última palestra será precedida de cerimonial comemorativo ao aniversário da Acicam. O encerramento da programação será com coquetel, às 21h30min.tidas através do telefone (44) 3518 8000.

“Estão convidados não apenas os empresários, mas toda a comunidade. O evento oferece a oportunidade de assistir palestras sobre temas atuais e de grande relevância para todos, proferidas por especialistas reconhecidos em todo o país”, conclama o presidente da Acicam, Francisco Viudes.