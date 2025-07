Festa Junina do Colégio Integrado arrecada mais de R$ 65 mil para APAE e Casa das Fraldas

O Colégio Integrado realizou a 38ª edição do “Arraiá da APAE no Integrado”. O evento filantrópico aconteceu no dia 28 de junho (sábado) e reuniu cerca de 3.500 pessoas que se divertiram com as músicas, comidas típicas e as várias brincadeiras para todas as idades.

A festa junina beneficente já faz parte do calendário regional, acontece ininterruptamente desde 1987 e atrai público de vários municípios da Comcam. O evento é organizado para arrecadar recursos financeiros à APAE e à Casa das Fraldas São José, situadas em Campo Mourão.

RESULTADOS

Assim como nos anos anteriores, novamente em 2025 a APAE ficou responsável pelas barracas de comidas e arrecadou R$ 57.795,16. Já a Casa das Fraldas São José ficou responsável pelas vendas de cachorro-quente, bolos, doces e arrecadou R$ 7.634,73.

Nos últimos dois anos (2024 e 2023) foram arrecadados o total de R$ 84.819,15; sendo que R$ 69.436,10 foram para a APAE e R$ 15.383,05 foram para a Casa das Fraldas São José.

“Essa iniciativa demonstra o compromisso do Grupo Integrado com a responsabilidade social e a inclusão. Procuramos contribuir de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida daqueles que mais necessitam de apoio e fazem um trabalho de reconhecida qualidade e importância social”, explica a diretora do Colégio Integrado, Ana Paula Previate.

SOBRE O COLÉGIO INTEGRADO

Fundado em 1986, o Colégio Integrado atua nos segmentos de berçário, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e pré-vestibular, proporcionando um aprendizado dinâmico, repleto de experiências hands-on e projetos de aprendizagem inovadores com valores para transformar o indivíduo e a sociedade.

O Colégio Integrado vem inovando e se renovando, buscando sempre oferecer aos seus estudantes o que há de melhor no segmento educacional. E foi com esse pensamento que em 2022, passou a posicionar-se como um Ecossistema de Formação, isto é, um conjunto completo e integrado de serviços e soluções educacionais.