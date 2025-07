“Acicam Conecta” reúne cerca de 500 participantes em Campo Mourão

Com a presença de lideranças empresariais do Estado e participantes de dezenas de municípios – inclusive de outras regiões do Paraná -, o evento “Conecta Acicam” está acontecendo nas dependências do Mourão Garden, em Campo Mourão.

A programação estende-se pelo período da tarde, com mais palestras, encerrando-se a noite com o cerimonial comemorativo aos 72 anos da Associação Comercial e Industrial (Acicam), apresentação “Voz & Violão” (com o cantor Léo Chaves) e coquetel.

A promoção reúne cerca de 500 participantes e na abertura foi marcada por um café da manhã onde foram servidos alimentos diversos produzidos no Município. No cerimonial de abertura discursou inicialmente o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), Flávio Furlan, que ressaltou a posição de destaque da Acicam no contexto do associativismo empresarial paranaense. Em sua fala também citou trechos do Hino de Campo Mourão.

Em seguida discursou o prefeito Douglas Fabrício, que discorreu sobre o pioneirismo da Acicam e o respeito e reconhecimento conquistado pela entidade, além de destacar as parcerias mantidas com o Município.

Francisco Viudes, presidente da Acicam, foi o último a discursar. Em seu pronunciamento deu ênfase a iniciativa dos pioneiros que fundaram a entidade e a história de lutas, desafios e conquistas ao longo das últimas sete décadas. Também falou sobre o protagonismo da Acicam em ações voltadas ao fortalecimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços, bem como em ações voltadas à comunidade em geral.

PROGRAMAÇÃO

A programação foi aberta com a palestra – “O paradoxo da geração Z e a alta performance no trabalho”, proferida pelo professor Dado Schneider (Mestre e Doutor em Comunicação, Dado Schneider). Ainda no período da manhã aconteceu a palestra de Carlos Tramontina, que abordou o tema “Desafios e esperança: olhando o presente e se adaptando ao futuro”.

Para o período da tarde estão marcadas mais duas palestras: “Marketing – autenticidade é a chave da economia criativa”, com Sarah Buchwitz (14 horas) e “Tendências e Futuro do Brasil”, com Caio Coppolla (15h30min).

Já a programação da noite será aberta às 19 horas com cerimonial comemorativo dos 72 anos da Acicam, a palestra “A tríade do líder”, com Léo Chaves (19h30min). Em seguida, o palestrante e cantor apresenta o show “Voz & Violão). O encerramento será com coquetel.

A realização do “Acicam Conecta” tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol e do Sicredi, além do apoio do Sebrae.