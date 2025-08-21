Acicam anuncia a realização do Encontro Empresarial Feminino

Na noite do próximo dia 28, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza a primeira edição do Encontro Empresarial Feminino. A nova ação da entidade tem o objetivo de instituir mais um espaço de networking voltado exclusivamente às mulheres empreendedoras do Município, incrementando a troca de experiências, promovendo o reconhecimento de empreendedoras locais que despontaram à frente de seus negócios e estimulando a expansão da participação feminina no setor produtivo local;

A cada edição do projeto, uma empreendedora ou liderança empresarial feminina será convidada para relatar sua história no mundo dos negócios, desafios enfrentados, conquistas, planos e sua visão sobre a crescente participação das mulheres também nesse setor.

A edição de estreia terá a vice-presidente da Acicam, Fabíola Casoto, como convidada. Ela focará principalmente sobre sua atuação no associativismo empresarial. Fabíola Casoto é a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da Acicam, que neste ano completou 72 anos de fundação.

O Encontro Empresarial Feminino será realizado no Cayenna Steak House, a partir das 18h30min. As inscrições devem ser feitas através do telefone (44) 98455 3596.

ACICAM MULHER

Na atual gestão da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, presidida por Francisco Viudes, também foi reativado o Conselho da Mulher Empresária, agora com a denominação de Acicam Mulher. Aline Isolani de Almeida é a presidente desse “braço” feminino da entidade.