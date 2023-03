Academia Mourãoense de Letras concede Comenda Vida e Liberdade

Miguel Sanches Neto e Neusa Ciriaco Coppola foram escolhidos para receber a Comenda Vida e Liberdade, honraria concedida pela Academia Mourãoense de Letras para personalidades que se destacam na educação e cultura.

Miguel Sanches Neto é Reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e tem raízes em Peabiru, onde viveu boa parte de sua vida. Tornou-se um crítico literário contemporâneos do país, escrevendo para a Gazeta do Povo e a Revista Carta Capital. Embora o gosto por escrever venha desde sua adolescência, o escritor começou a ser reconhecido internacionalmente a partir do lançamento do livro Chove sobre minha infância pela Editora Record em 2000, obra já traduzida para a língua espanhola. Desde então, é um dos nomes mais representativos da nova literatura brasileira.

Neusa Ciriaco Coppola trabalhou na Unespar – Campus de Campo Mourão como técnica em assuntos universitários, permanecendo por muitos anos no cargo de Secretária Geral, além de exercer a função de docente também. Graduou-se em Pedagogia e fez especialização na mesma instituição de ensino, à época denominada Fecilcam. Sempre esteve voltada ao público carente, com projetos sociais importantes desenvolvidos na sociedade mourãoense. Idealizadora e coordenadora pelo Projeto Refeição Fraterna, que surgiu e permanece até atualmente visando distribuir uma refeição fraterna para os acompanhantes de doentes com câncer do Hospital Santa Casa de Campo Mourão, que atende a todos os municípios da Comcam.

A Comenda “Vida e Liberdade” foi criada em 2013 para reconhecer personalidades que se destacaram e apoiaram o meio cultural, artístico e literário, exemplos por sua atuação e dignificam a cultura. Para o presidente da Academia Mourãoense de Letras, Jair Elias dos Santos Júnior, a iniciativa demonstra reconhecimento a grandes personalidades que contribuíram e continuam contribuindo com na defesa da cultura, do livro, leitura e literatura e principalmente pela liberdade e pela vida.