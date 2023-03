Começa hoje em Campo Mourão a XX Feira Agropecuária Integrado

Terá início nesta sexta-feira, 24, e prossegue até domingo, a XX Feira Agropecuária Integrado, um evento promovido pelo Centro Universitário Integrado, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

Durante a Feira, cerca de 40 empresas do agronegócio e da medicina veterinária vão expor seus produtos, maquinários, implementos agrícolas e mostrar as novidades aos visitantes.

O evento será realizado no campus da instituição de ensino, que fica na Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão. No local haverá estandes e espaços demonstrativos para a difusão das tecnologias que ajudam no desenvolvimento sustentável do setor agropecuário.

Também haverá palestras variadas, networking entre profissionais, estudantes, professores e produtores rurais, caminhada tecnológica, apresentação da orquestra de viola e presença de food trucks, feira de cactos e suculentas.

O evento é aberto a comunidade e quem quiser contribuir com entidades assistenciais e organizações protetoras dos animais pode doar 1 kg de alimento ou 1 kg de ração.

Os profissionais do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná estarão divididos em 5 estandes, tratando manejo e conservação de solos, programas e políticas públicas, manejo de pragas e doenças da soja, tecnologia de aplicação de agrotóxicos, manejo da infiltração de água no solo e agroindústria que terá barracas de degustação e vendas de produto.

Programação

Sexta-feira – 24: às 19h, Benno Henrique Weigert Doetzer – diretor técnico da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento – ministra a palestra Perspectivas do Agronegócio no Paraná.

Às 19h30, serão realizadas palestras aos estudantes de agronomia e medicina veterinária do Centro Universitário Integrado, coordenadas pelos professores da instituição.

Às 21h, o diretor de Integração Institucional do IDR-Paraná, Rafael Fuentes Llanillo, vai assinar termos de intenção entre o Colégio Agrícola Estadual de Campo Mourão e o Centro Universitário Integrado.

___________________________________________________________________________________

Sábado, dia 25 – Das 8h às 17h, ocorre a Feira Agropecuária aberta à comunidade.

Às 9h haverá o workshop Lideranças femininas no agro.

Às 9h30 tem o workshop Atualizações sobre influenza aviária, coordenado pelos professores de Medicina Veterinária do Integrado.

Às 10h haverá a oficina Primeiros socorros no campo.

Às 10h30 é a vez do workshop Influência dos cuidados com os cascos de equinos na produção e reprodução.

Às 11h ocorre roda de debates com Secretários de Agricultura e prefeitos dos municípios da Comcam, que vão discutir o desenvolvimento da região.

Às 13h30 tem o workshop Fortalecendo e conscientizando o empoderamento das mulheres nas ciências agrárias.

Às 14h tem o workshop Mercado da piscicultura.

Às 15h tem a palestra Tendências do Agro e o Profissional do Futuro com Gerhard Bohne, ex CEO da Bayer e professor da startup Cumbre. No mesmo horário, haverá a reunião do IDR-Paraná com estudantes do Integrado para falar sobre as perspectivas do agronegócio.

Às 16h30 haverá a apresentação da Orquestra Viola no Campo, que vai tocar músicas sertanejas de raiz. Ao longo do sábado também ocorre o Dia de Negócios com várias empresas, agentes financeiros, carreta-agro do Banco do Brasil, mostra de tratores, equipamentos, carros, placas solares, adubos orgânicos, irrigação, flores, plantas, viveiros e outras atrações. Neste mesmo dia, cerca de 15 pesquisadores, extensionistas e técnicos do IDR-Paraná vão conversar com os visitantes sobre manejo integrado de pragas e doenças, conservação de solo e infiltração de água, além de outras metodologias técnicas e práticas do campo.

___________________________________________________________________________________

Domingo, dia 26 de março – Das 8h às 12h, será realizada a caminhada tecnológica, também aberta à comunidade. O passeio irá promover a interação entre o meio urbano e o rural, a visitação aos expositores e mostrar todos os potenciais da região. Os visitantes serão divididos em pequenos grupos e terão monitoria dos estudantes do Integrado. O circuito tem 2 km, sinalização de apoio e placas informativas. O trajeto foi desenvolvido especialmente para o evento, mostra os locais em que os acadêmicos de agronomia e veterinária têm suas aulas práticas