Abertura da Semana da Pátria nesta quinta-feira, em frente a prefeitura

Uma solenidade cívica em frente a prefeitura vai abrir, nesta quinta-feira (1º), às 8 horas, a Semana da Pátria, em comemoração ao aniversário de 200 anos da Independência do Brasil. Além de representantes do município, participam polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Colégio Vicentino Santa Cruz, Unicampo e colégios cívico-militares Marechal Rondon, Unidade Polo e Osvaldo Cruz.

Professores do Conservatório Municipal Leone Di Biaggio vão executar e cantar o Hino Nacional durante o hasteamento das bandeiras pelas autoridades presentes. Durante a semana haverá atos cívicos nas escolas municipais e no dia 7 (feriado da Independência), a solenidade será no pátio do 11º BPM, também às 8 horas.

A Independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1882, data em que oficialmente o país deixou de ser colônia de Portugal.