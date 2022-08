Ladrão é preso e identificado pelo boné após assalto na área central

Após cometer um assalto à mão armada na área central de Campo Mourão no inicio da noite de ontem, o ladrão acabou preso no conjunto Maria Barleta, região do Lar Paraná. O homem foi identificado pelos policiais por conta do boné que usava no momento do roubo.

A vítima, um homem, informou à Polícia Militar que o criminoso usava um boné, escrito “fé” no momento da abordagem. Além do celular, o rapaz teve a sua Carteira de Identidade levada pelo ladrão.

Quando os policiais chegaram até o suspeito ele ainda estava com o boné na cabeça e portando um simulacro de pistola, o mesmo usado no roubo. Um pouco antes de ser preso ele teria tentado efetuar uma compra em um comércio do Lar Paraná.

Ao intensificar as buscas nas imediações, a equipe policial abordou o homem na rua Vereador José Dutra (Maria Barleta). Em seguida o celular e o RG da vítima foram localizados em uma boca de fumo do bairro.