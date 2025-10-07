Campo Mourão conquista 7º lugar nacional no 29º Brazil Open de Taekwondo

Campo Mourão alcançou mais uma conquista de destaque no cenário esportivo nacional. A equipe mourãoense brilhou no 29º Brazil Open de Taekwondo, realizado nos dias 4 e 5 de outubro, no Ginásio do Banestado, em Pontal do Paraná (Praia de Leste), garantindo o 7º lugar geral entre as delegações participantes — um resultado expressivo, considerando que a modalidade foi implantada na cidade há apenas um ano e meio.

Com muita dedicação e talento, os atletas conquistaram 16 medalhas de ouro, 3 de prata e 11 de bronze, demonstrando o crescimento e a força do taekwondo mourãoense. O evento reuniu competidores de todo o país e é considerado um dos mais importantes do calendário nacional da modalidade.

A equipe de Campo Mourão teve grande destaque nas disputas de luta (kyorugui), poomsae (formas) e no festival kids, com resultados expressivos em diversas categorias. Entre os campeões, destacam-se Emily Duzanowski Bonfim, Guilherme Lucas de Oliveira, Laura Gonçalves dos Santos, Gabriel Pierroti Covessi, Wesley Mazzinghy Tomáz e Jordan Duzanowski Bonfim, que conquistaram o primeiro lugar em suas categorias.

O Prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, ressaltou o orgulho e a importância desse resultado para o município: “Ver nossos atletas alcançando o pódio nacional é motivo de grande orgulho. O resultado no Brazil Open mostra que o trabalho desenvolvido em Campo Mourão tem sido sério, comprometido e de longo prazo. Investir no esporte é investir em pessoas, em oportunidades e no futuro dos nossos jovens. Esse 7º lugar nacional é uma conquista de toda a cidade.”

A participação da equipe foi viabilizada pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), com apoio do Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), e com recursos do Fund