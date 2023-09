Expofar começa hoje com ampla programação para celebrar 30 anos de Farol

Com a Prova dos Três Tambores, Rodeio de Touro Profissional e Show da dupla Mato Grosso & Mathias, a Expofar 2023 (Feira Agroindustrial de Farol) inicia nesta quinta-feira, 28, com abertura oficial, às 20 horas. Uma mega estrutura foi montada para a realização da festa no Parque de Exposições.

A programação também contará com praça de alimentação, exposições e parque de diversões com acesso livre. A Expofar 2023 integra a comemoração ao Jubileu de Pérola, alusivo aos 30 anos do Município de Farol.

Na sexta-feira, 29, e sábado, 30, a programação continua com Prova dos Três Tambores, Rodeio de Touro Profissional e shows de Luan Pereira e US Agroboy, respectivamente. A praça de alimentação e o parque de diversões iniciam suas atividades, às 19h30.

O prefeito Oclecio Meneses convida a população de Farol e a comunidade regional para a programação da Expofar 2023. Ele reitera que a festa terá portões abertos e parque de diversões, com aparelhos de última geração com acesso livre todos os dias, possibilitando que todas as famílias possam participar.

“Será uma grande confraternização das famílias em Farol. Tudo preparado com muita responsabilidade e planejamento de qualidade e segurança”, salienta o prefeito, lembrando que as vias de acesso ao Parque de Exposições foram preparadas para a recepção de pessoas.