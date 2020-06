População não colabora e prefeito vai decretar “toque de recolher” em Janiópolis

O prefeito de Janiópolis, Ismael Dezanovsk (PSD), disse que vai adotar o “toque de recolher” na cidade a partir do decreto que será publicado nesta sexta-feira para tentar frear o avanço do coronavírus na cidade. Em apenas um dia, foram cinco novos casos da doença na cidade.

Dezanovsk disse que a medida mais dura será tomada por conta do “relaxamento” da população em meio a pandemia. “Infelizmente as pessoas não estão colaborando. Fazem festa nos fins de semana, temos fiscalizado, mas quando a gente fica sabendo o evento já aconteceu”, lamenta.

Além do toque de recolher, o prefeito disse que vai proibir o consumo de bebida alcoólica em locais públicos. “Vamos procurar alinhar as nossas ações com Campo Mourão. Tivemos uma reunião ontem com os prefeitos por meio de videoconferência e a intenção é alinhar as medidas de segurança. O nosso comércio já está atendendo com restrição, mas precisamos do apoio de todos”, completa.

A cidade conta hoje com 11 casos, mas cinco pacientes já estão recuperados. Já o número de suspeitos foi 10 para 17.