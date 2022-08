411 jovens encaminhados pelo CIP foram contratados como aprendizes no 1º semestre

Dos mais de 800 jovens encaminhados para entrevistas de emprego pelo Centro de Iniciação Profissional (CIP), 411 foram contratados por empresas da cidade por meio do programa de Aprendizagem no primeiro semestre de 2022. Os dados são do CIP, que é vinculado à Secretaria de Assistência Social.

De janeiro a julho, foram 2.950 atendimentos no CIP, entre cadastros, orientações e encaminhamentos para processos seletivos, com 537 jovens participando de cursos livres, oficinas e palestras em parcerias como CIEE, Unicampo, SENAC e SENAI.

Na semana passada, uma grande rede de supermercados da cidade realizou 254 entrevistas com jovens no CIP. Desses, 67 serão selecionados para vagas oferecidas pela empresa para aprendizes. “Sempre lembramos que quem faz a seleção são as empresas, conforme os critérios de cada uma”, ressalta a coordenadora do CIP, Marcileia Mingroni.

O CIP tem como objetivo preparar jovens para o mercado de trabalho, estimular o vínculo à escola, trabalhar competências e habilidades visando ampliar o desenvolvimento profissional dos que buscam a inserção no mundo do trabalho através do Programa de Aprendizagem.

O órgão conta ainda com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que atualmente atende 60 adolescentes de famílias referenciadas ao CRAS. O serviço oferece palestras e oficinas sobre temas para a inclusão social desse público-alvo.