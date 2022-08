Campo Mourão recebe o premiado espetáculo “Homem ao Vento” com sessões gratuitas no Teatro Municipal

Nesta quarta e quinta-feira, dias 3 e 4 de agosto. Campo Mourão recebe o espetáculo “Homem ao Vento”, uma das mais comentadas montagens da Cia.Stavis-Damaceno, ganhadora do Prêmio Shell de Melhor Dramaturgia em 2019 e, apontada pelo jornal Folha de São Paulo, como uma das melhores peças nacionais em 2018. .

O espetáculo, que acontece às 15h e 20h, no Teatro Municipal, coloca o espectador em uma sala de ensaios, em um espaço em que nove atores tentam entender e dar andamento aos preparativos de uma mostra melancolicamente cômica, repleta de confusões e perturbações próprias da mente do homem contemporâneo.

As relações aparentemente caóticas entre os personagens – e mesmo entre os atores – vão se transformando no decorrer da peça, revelando universos complexos entre pai, mãe e filho, homem e mulher, homem e menino, vida e arte, o amor e a morte, a ordem e o caos, a memória e a invenção. O texto, escrito pelo premiado dramaturgo Marcos Damaceno, foi dirigido pelo autor junto com Rosana Stavis.

O “Homem ao Vento” segue características comuns aos trabalhos da respeitada companhia, como o foco na palavra, com atenção especial dada ao ritmo e à musicalidade das falas, dando destaque, além da ambivalência de questões como a ordem e o caos, também à realidade e à imaginação, assim como ao tratamento e à dimensão que esses textos ganham nas vozes dos atores.

No espaço, a plateia é disposta em formato de arena, com o elenco no meio do público. “Essa disposição é ideal para Homem ao Vento, que tem um tom mais intimista na relação entre atores e público”, afirma Damaceno.

Além de Rosana Stavis, recentemente indicada aos prêmios Shell, APCA e Aplauso Brasil por sua atuação em “Árvores Abatidas ou Para Luis Melo”, o elenco ainda conta com Gabriela Berbert, Pagu Leal, Marwen HD, Fabiano Timmermann, Heleno Rohn, Jeff Franco, Marcelo Guerra e Marrara Mara.

Os ingressos para o acesso serão liberados antes do espetáculo, por isso é importante que o público chegue cedo.

“Homem ao Vento” é um projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Governo do Estado do Paraná, e conta com apoio da Copel, além de apoio cultural local da Fundação Cultural de Paranavaí.