40 anos da Casa da Cultura e premiação de fotografias nesta quinta-feira

A noite desta quinta-feira (7), será marcada por uma vasta programação cultural para marcar os 40 anos de Casa da Cultura Thomas Edson de Andrade Vieira. Uma das ações será a premiação das fotos classificadas no Concurso “Imagens da Cidade”.

A programação será iniciada às 19 horas, com performances artísticas, visitação aos espaços; certificação dos alunos de Teoria Musical do Conservatório Leoni Di Biaggio, intervenções de dança e música; cerimônia de homenagem a representantes culturais do início da década de 80 e exposição fotográfica.

Os vencedores do Concurso de Fotografias foram “O mundo é um grande palco de Teatro” de Giuliana Florêncio dos Santos; “O florescer da esperança” de Elivelton Fernandes Fazani e “Com os olhos da alma” de Julia Malysz Lima. As classificações dos vencedores serão tornadas públicas na hora da premiação.

Na Categoria Foto Celular, das 18 fotografias inscritas, 17 atenderam aos critérios de participação e a vencedora foi “Poente”, de Beatriz Senger. Nesta categoria a escolha ocorreu por enquete na internet. No dia da premiação todas as fotografias inscritas no concurso estarão expostas ao público. A partir do dia 14 a exposição ficará aberta ao público na Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello (Estação da Luz).

CASA DA CULTURA

Instalada em 8 de outubro de 1981, a Casa de Cultura completa 40 anos na sexta-feira. O projeto foi de Elio Rodrigues de Matos e a construção da obra começou em 1979, na administração do então prefeito Augustinho Vecchi. Com a inauguração tornou-se um marco na história cultural de Campo Mourão. Foi nesse local que tiveram início várias das ações culturais como Academia Municipal de Ballet, Biblioteca Pública, Conservatório de Música, Museu e Centro de Criatividade.

Na década de 80, na gestão do prefeito José Pochapski, a Casa da Cultura viveu um período de grande efervescência cultural e participação efetiva da comunidade em atividades como Coral Infantil, Bandinha Rítmica, cursos de pintura, xadrez, Banda Municipal e gravação de programas de TV e rádio.

“Neste período também ocorreu o registro da Academia de Ballet e do Conservatório Musical que se tornaram Escolas e passaram a diplomar seus alunos na conclusão dos cursos”, enfatiza o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso. A programação também faz parte do projeto Retoma Campo, voltado a retomada das atividades e envolvimento da população com a vida da cidade.