4° Torneio de Pesca ao Black Bass acontece em março

O Rotary Club de Campo Mourão vai promover o 4° Torneio de Pesca ao Black Bass e a 10ª edição da soltura de peixes. O evento acontece no dia 22 de março e terá estrutura montada na Associação Banestado, no Lago da Usina Mourão.

A previsão dos organizadores é que sejam sorteados R$ 20 mil em prêmios entre os participantes do evento. Além de concorrer aos brindes, os inscritos terão direito a uma camiseta da competição e ao almoço que será servido no local. O evento reúne em torno de 300 pescadores, até de outros estados.

INSCRIÇÕES

As inscrições estarão abertas a partir de hoje no valor de R$ 120,00 por pescador na categoria Barcos e R$ 100,00 na modalidade Caiaque. Os interessados podem se inscrever na Marujo Sport (Av. Cap. Índio Bandeira, 940) e na Agropecuária Rio Grande (Rua Araruna, 2235). Mais informações com Danilo 44 99904 4343.