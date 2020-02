“Campo Mourão Liquida” foi lançada na reunião da Acicam

O calendário anual de reuniões mensais ordinárias da Associação Comercial e Industrial (Acicam) foi aberto na noite desta quarta-feira (19/2) e o destaque do encontro que reuniu empresários e lideranças locais foi o lançamento da primeira edição da promoção “Campo Mourão Liquida/2020”. Nos dias 5, 6 e 7 de março, o comércio local estará com produtos em liquidação e a expectativa é de grande movimento e excelentes vendas, com os consumidores mourãoenses e da região atraídos por expressivos descontos.

A reunião da Acicam foi aberta pelo presidente Alcir Rodrigues da Silva, que discorreu sobre promoções voltadas a capacitação e a atualização de conhecimento de empresários e gestores. No dia 6 de fevereiro foi realizada palestra sobre o Cadastro Positivo e a Lei Geral de Proteção de Dados, que teve a participação de aproximadamente 120 empresários locais e da região. Na última terça-feira aconteceu um workshop sobre planejamento, com a psicóloga coach Angelis Bogdanovicz.

Alcir Rodrigues também convidou os empresários para uma reunião que será realizada no dia 10 de março, às 18h30min, no auditório da Acicam, para tratar da próxima Convenção Coletiva de Trabalho. No encontro serão ouvidas as reivindicações dos empresários ligados a área do comércio.

A reunião da Acicam prosseguiu com o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), Newton Leal, que fez uma retrospectiva do trabalho realizado pela entidade no ano passado. Também apontou algumas metas para 2020 e convidou os empresários a participarem do Codecam.

Na continuidade, o presidente do Conselho do Jovem Empresário (Conjove/Acicam), Raphael Menechini Neto, apresentou um rápido balanço do trabalho realizado ao longo do ano passado, destacou algumas ações desenvolvidas e enumerou atividades elencadas para 2020.

PROMOÇÃO

A promoção “Campo Mourão Liquida” foi apresentada pelo 1º vice-presidente da Acicam, Ben-hur Roberval Berbet. “Economia de Verdade Para Você” será o tema da promoção que vai se estender de quinta-feira a sábado. No primeiro dia, as lojas funcionarão em horário normal (das 8h30min às 18 horas). Já no segundo dia (sexta-feira), o atendimento vai se estender das 9 às 22 horas. No sábado, as lojas permanecerão abertas das 9 às 17 horas.

A reunião da Acicam foi encerrada por Ben-hur Berbet, que conclamou os empresários mourãoenses a aderir a mobilização da comunidade para o combate a dengue.