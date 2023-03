3º Piquenique da Associação Amo Down será realizado neste sábado

Em comemoração ao Dia Mundial da Síndrome de Down (21 de março), a Associação Amo Down de Campo Mourão realiza o 3º Piquenique neste sábado, o dia 18, no Parque do Lago, às 15h30

O evento foi criado para proporcionar um dia de confraternização entre as famílias, pessoas com Síndrome de Down entre outros convidados para comemorar essa data tão importante.

O Dia Mundial da Síndrome de Down é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas.

É oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012. A data escolhida representa a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo que causa a síndrome. No piquenique haverá brinquedos para as crianças e muitas brincadeiras. Os participantes deverão levar alimento ou bebida (não alcoólica) para partilha.